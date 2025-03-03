DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kuyumcuya gelen bir kişi yanında bulunan altın bilezikleri bozdurmak istedi.

Kuyumcu çalışanları kendilerine yaklaşık iki hafta önce de sahte altın satmaya çalışılması nedeniyle bilezikleri incelemeye başladı.

İnceleme sonrasında altınların sahte olduğu anlaşılınca şüpheli, altını alarak kuyumcudan kaçmaya çalıştı.

İş yeri sahibi ile çalışanlar şüphelinin dükkandan çıkmasını engelledi.

Çalışanlar ile şüpheli arasında arbede yaşandı.

Şüpheli, bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Şüphelinin kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde altınların sahte olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine şüphelinin kaçmaya çalıştığı ve çalışanlarla arasında arbede çıktığı anlar yer aldı.

İş yeri çalışanı Tayfur Sabırlı, "Daha gelmeden önce dükkanımızı telefon ile aradı, aradıktan sonra fiyat pazarlığı yaptı. 'Tamam yakınım geliyorum' dedi. 5 dakika sonra geldi. Biz baktık altınlara, iki hafta önde böyle bir olay başımıza gelmişti. Baktım zaten benzer altınlar, hemen çağırdık arkadaşlarımızı, ustalarımızı yönlendirdik. Bakalım diye. Bilezikler zaten belli ediyordu kendisini. Beklettik, 'Ustamız gelsin bir baksın' dedik. O sırada panik yapmaya başladı. 'Oruçluyum, şekerim var benim, su getirin' diyerek paniklemeye başladı, bizden daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Müdürlerimiz geldi, onlar da tutmaya başladılar onu. Tutmamıza rağmen kaçmaya çalışıyordu. Suçlu yani sonuçta suçluyu bırakmak olmaz. Tutabildiğimiz kadar tuttuk, polis ekiplerini çağırdık. Sonra gözaltına aldılar. Savcılık da sağ olsun bırakmış" şeklinde konuştu.