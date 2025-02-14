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İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde yaya geçidinde geçmeye çalışan kadının sağa dönüş yapan hafriyat kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.