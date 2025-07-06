İstanbul Beykoz'da tüneli kapatan düğün magandalarına ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede Beykoz ilçesinde bir grup sürücünün araçlarıyla düğün konvoyu oluşturup trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Araç plakalarından kimlikleri belirlenen F.B.B. (24), C.B. (30), M.S.B. (33), E.Ç. (25), E.T. (36), Ş.Y. (24) ve S.K. (32) yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücülere konvoy halinde araç kullanmak, tünellerde duraklamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yolu kapatan sürücüler F.B.B., C.B. ve M.S.B. hakkında trafikte sergiledikleri tehlikeli hareketler nedeniyle TCK'nın, "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeren 223. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.