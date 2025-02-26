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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir otomobil sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi.

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücü yürekleri ağza getirdi.

YAKALANDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri sürücünün A.S.D isimli şahıs olduğunu belirledi.

Kimlik bilgisi tespit edilen sürücü yakalandı.

Sürücüye aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi maddesince cezai işlem uygulandı.