İstanbul Büyükçekmece'de trafiği tehlikeye atan magandalar yakalandı İstanbul Büyükçekmece'de asker konvoyunda trafiği tehlikeye atacak hareketler yapan şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde asker konvoy içerisindeki bir araç ile motosiklet sürücü trafik tehlikeye atacak hareketeler yaptı.

Yüreklerin ağza geldiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Adli işlem başlatıldı

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Hem kendi canlarını hem de diğer şoförlerin canını tehlikeye atan araç sürücüsü E.S.D.(21) ve motosiklet sürücüsü E.G. (19) yakalandı.

Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)