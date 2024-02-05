İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde asker konvoy içerisindeki bir araç ile motosiklet sürücü trafik tehlikeye atacak hareketeler yaptı.
Yüreklerin ağza geldiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Adli işlem başlatıldı
Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.
Hem kendi canlarını hem de diğer şoförlerin canını tehlikeye atan araç sürücüsü E.S.D.(21) ve motosiklet sürücüsü E.G. (19) yakalandı.
Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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