Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da feci kaza...

Şişli’de bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde seyreden motosiklet sürücü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet bir araca çarpıp, takla attıktan sonra savruldu ve başka bir otomobile çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

21 yaşındaki Samet Sözkesen isimli motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.