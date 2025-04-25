İHA
İstanbul'da feci kaza...
Şişli’de bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde seyreden motosiklet sürücü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet bir araca çarpıp, takla attıktan sonra savruldu ve başka bir otomobile çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
21 yaşındaki Samet Sözkesen isimli motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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