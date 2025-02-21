İstanbul Esenyurt'ta motokuryenin cesedini emlakçı buldu

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki binanın giriş katında oturan Özay Ş.'den yaklaşık 20 gündür haber alınamaması üzerine emlakçı anahtarla daireye girdi.
Özay Ş.'yi hareketsiz bulan emlakçının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Motokuryelik yaptığı öğrenilen 33 yaşındaki Özay Ş.'nin cesedi incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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