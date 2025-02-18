İstanbul Esenyurt'ta otomobile çarpan sürücü yoluna devam etti

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü park halindeki otomobilin arkasına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kaza yaptığını fark eden sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kazanın ardından başka bir sokakta duran sürücü aracında hasar olup olmadığını kontrol etti.

YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah başka bir aracın kendi otomobiline çarptığını fark eden mağdur ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarını alan sürücü, kaçan hafif ticari araç sürücüsünün maddi hasarını karşılamasını istiyor.