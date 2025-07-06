İstanbul Eyüpsultan'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz-Hasdal yolunda ilerleyen Yasin Atakul idaresindeki motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada 27 yaşındaki sürücü Atakul, hayatını kaybederken motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep H. (29) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı Zeynep H., sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atakul'un cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kamyon şoförü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.