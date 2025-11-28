İstanbul Gaziosmanpaşa'da ayakkabı hırsızlığı kamerada

- İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli, apartmanlara girerek daire önlerindeki ayakkabıları çaldı.
- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve bina sakinleri bu görüntülerle polise başvurdu.
- Şüpheli, ayakkabıları siyah poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi'nde elindeki siyah poşetle apartmanlara giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı poşete doldurarak çaldı.
Dairelerinin önündeki ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti.
Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
HIRSIZLIK KAMERADA
Apartmanlardaki ayakkabıların çalındığı anlar binaların güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde şüphelinin apartmandaki ayakkabıları çalarak elindeki siyah poşete doldurduğu anlar yer aldı.