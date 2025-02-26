DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak üzerindeki binaların bir kısmı kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere boşaltıldı.

Geri kalan binalarda yaşayanlar ise evlerinde oturmaya devam etti.

Bir süre önce mahallede inşaat çalışmaları başladı.

Devam eden çalışmalar nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin incelemelerinde 4 binanın boşaltılmasına karar verildi.

"HAK SAHİBİYKEN DİLENCİ DURUMUNA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"

Bölgedeki mağdurlardan Zeliha Şen, "Burası inşaattan kaynaklanan bir olay ve bizler hala onun mağdurlarıyız. Bu süreçte bizim daha davalarımız sürerken valiliğin akşam konuşup, onaylayıp, onayı geçirdikleri olayı yaşıyoruz şu an. Bir valilik imzası ile karda kışta bu evleri boşalttılar. Biz boşaltmazsak zor kullanacaklarını söylediler. Biz şu an sokakta kaldık gördüğünüz gibi. Biz evimizin yerine ev istiyoruz. Hak sahibiyken dilenci durumuna düşmek istemiyoruz. İki hafta önce burada yine kayma oldu. Buradaki yarıkları kapadılar. Yani yamaladılar" şeklinde konuştu.