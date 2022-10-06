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    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

    Kontrol noktasında sahte kimlik kartı uzatan FETÖ’den ihraç aile hekimi Bülent H., yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 06.10.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 13:23
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    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

    İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele devam ediyor…

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol sırasında yolcu karşılamaya geldiği öğrenilen Bülent H.'ye kimlik sordu.

    Ahmet H. adına düzenlenmiş sahte kimliği polislere uzatan örgüt üyesi, şüpheleri üzerine çekti. Polis ekipleri, Bülent H.'yi parmak izi kontrolüne götürdü.

    DHA’nın haberine göre; yapılan kontrollerde Ahmet H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

    Sorguda, ihraç edilen hekim olduğu öğrenildi

    Sorgu sırasında şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve ihraç edilmiş aile hekimi Bülent H. olduğu tespit edildi.

    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Gözaltına alınan örgüt üyesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bülent H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı VİDEO

    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı #2

    İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı #3


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