İstanbul Havalimanı'nda yurda sokulmaya çalışılan 5 bin adet sülük x-ray cihazına takıldı

12 Kasım günü İstanbul Havalimanı'nda rutin uygulamalardan birinde ilginç bir detay x-ray cihazına takıldı.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen bir yolcunun valizi taramadan geçirildiği esnada ekipler şüpheli bir görüntü tespiti yaptı.

Yapılan detaylı kontrolde, valiz içerisinde 1,5 kilogram ağırlığında canlı tıbbi sülük bulundu.

SÜLÜKLER İÇİN İZİN BELGESİ SUNAMADI

Durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi.

Görevlilerce yapılan incelemede, valizin sahibi kişinin CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altında bulunan bu türleri ithal etmek için gerekli izin belgelerini sunamadığı belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Bu tespit üzerine, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde tıbbi sülüklere el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan kişiye 377 bin 783 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: