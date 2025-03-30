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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde otomobiliyle caddede seyreden genci lüks bir araçla takip eden şüpheliler takip ettikleri genç durakladığı esnada otomobilden inerek genci kurşun yağmuruna tuttular.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından saldırıya uğrayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden gencin park ettiği esnada kendisini takip eden şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan saldırıya uğrayan gencin saldırganlar tarafından başka bir şahsa benzetilmesi üzerine kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.