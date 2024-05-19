İstanbul Karaköy’de börekçide avukat bıçak çekti, üstüne mermer masa devrildi Börekçiye bıçakla gelen bir avukat, alacaklısı olduğu kuzeni ve çalışanının üstüne bıçakla yürüdü. Çalışanın devirdiği mermer masa avukatın ayağını kırdı. Ayrıca çalışanın silahla ateş açması sonucu çevrede panik yaşandı.

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İHA

Bir avukat, kuzeni ve çalışanı ile Karaköy'deki börekçide bir araya geldi.

Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen olayda, avukat alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın bacağı kırıldı.

Silahı çeken otel çalışanın havaya ateş açmasıyla panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Karaköy Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki olayda, Fatih’te bir otelin sahibi olan 42 yaşındaki Mehmet A., 26 yaşındaki çalışanı Selçuk B. ile oturmaya başladı.

Avukat börekçiye bıçakla geldi

O esnada önceden birlikte çalıştıkları Mehmet A.’nın hem kuzeni hem de avukatı olan Halis A., bıçakla oturdukları masaya geldi.

Masadakiler avukata karşılık verdi

Bıçağı Mehmet A.’ya savuran avukat Halis A. tutturamadı. O esnada masada oturan çalışan Selçuk B. mermer masayı Halis A.’nın üstüne devirdi.

Masanın ayağına düşmesi sonucu Halis A. yaralanırken, Selçuk B. bu kez de silahını çekerek havaya rastgele ateş açtı.

Olayın ardından Selçuk B. ve otel sahibi Mehmet A. silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Ayağı kırılan avukat hastaneye kaldırıldı

Böcekçidekilerin panik yaşadığı kavgayla ilgili olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan avukat Halis A.‘yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kameralar incelendi

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak hastanedeki avukatın ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı üstüne mermer masa devirip yaralayan ve silahla havaya ateş açan şahsın Selçuk B. olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Devam eden çalışmalarda Selçuk B., Fatih Eminönü semtindeki otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Kağıthane’deki evinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi.

"Kendimi korumak için havaya ateş açtım"

Gözaltına alınan Selçuk B., ifadesinde Mehmet A. ile börekçide oturdukları esnada Halis A.‘nın bıçak çekerek üstlerine geldiğini, kavga çıktığını ve masayı üstüne devirdiği daha sonra da kendini korumak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Otel çalışanı tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan Selçuk B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat serbest kaldı

Öte yandan, hastanede tedavi tamamlanan avukat Halis A.‘nın ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)