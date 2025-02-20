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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.