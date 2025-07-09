İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde yürüyen Ş.S.'ye motosikletle yaklaşan 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki Ş.S., kaçmaya çalışırken bir nalbur dükkanının önünde yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.