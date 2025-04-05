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İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde dolandırıcılık olayının şüphelisi olan ve polis tarafından aranan Çetin Akkaya, iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste bir süredir saklanmaya başladı.

Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için ofise geldi.

Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi.

Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4. katındaki ofisin camından aşağı atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu.

İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken Akkaya'ya çevredekiler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yaralıya yerde kalp masajı yapıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.