Abone ol: Google News

İstanbul Maltepe'de yayaya minibüs çarptı

İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüsün çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı noktada geçtiğimiz günlerde de benzer bir kaza meydana gelmişti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 05:24
  • İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e minibüs çarptı.
  • Yaralı Çiçek, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
  • Aynı noktada daha önce de benzer bir kaza yaşandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi İnönü Caddesi'nde E.Ş. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e çarptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 56 yaşındaki Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AYNI YERDE 9 GÜN ARAYLA AYNI KAZA

Aynı noktada 26 Ekim günü 76 yaşındaki Emine Yazıcı da minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı.

3. Sayfa Haberleri