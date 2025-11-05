İstanbul Maltepe'de yayaya minibüs çarptı

- İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e minibüs çarptı.
- Yaralı Çiçek, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Aynı noktada daha önce de benzer bir kaza yaşandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi İnönü Caddesi'nde E.Ş. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e çarptı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 56 yaşındaki Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
AYNI YERDE 9 GÜN ARAYLA AYNI KAZA
Aynı noktada 26 Ekim günü 76 yaşındaki Emine Yazıcı da minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı.