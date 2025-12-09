İstanbul Pendik'te alkollü sürücü aracıyla 2 kişiyi yaraladı İstanbul Pendik'te aracıyla karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralanmasına, çarptığı 7 araçta da hasar oluşmasına neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Pendik'te alkollü sürücü M.B.P., trafik kazasında 2 kişiyi yaraladı.

Aynı zamanda 7 araca da hasar verdi ve gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy'de hafif ticari aracıyla ilerleyen M.B.P.'nin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanlar sürücüyü aracının içinde darbetmeye çalıştı. Aracıyla kaçmaya çalışan M.B.P.'nin bu sırada çarptığı 7 araçta hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken hafif yaralanan 2 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. YAŞANANLAR KAMERADA Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sokağa giren hafif ticari araca doğru vatandaşların gitmesi, aracın geri geldiği sırada vatandaşların sürücüye saldırması, o esnada sürücünün kaçmaya çalışması ve başka araca çarpması yer aldı. 3. Sayfa Haberleri Bursa'da kaçırdığı taksiyle kaza yapan şüpheli yakalandı

