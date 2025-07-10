İstanbul Sarıyer'de makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu: 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi'nde makas atarak trafikte tehlikeli bir biçimde ilerleyen ve plakasız olduğu belirlenen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aynı yönde ilerleyen otomobile, ardından da motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Kazada makas atan otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.