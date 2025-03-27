İstanbul Şişli'de silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki restoranda oturan E.A.'ya 24 Mart Pazartesi akşamı motosikletli saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda E.A ile B.T vurularak, H.M ise cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Restoran ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.