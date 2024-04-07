İstanbul TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü alev alev yandı Ümraniye, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıkarken, alev alev yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

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DHA

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

TEM Otoyolu Dudullu mevkisinden Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yolcu bulunmaması facianın önüne geçti

Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)