İstanbul'da yine trafikte olay vardı...

Akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yol verme kavgası çıktı.

Bir araç sürücüsü ile tır şoförü, yol verme nedeniyle akan trafikte tartışmaya başladı.

TAVANA ÇIKIP DÖVDÜLER

Kısa sürede büyüyen kavgada iki şahıs, araçtan inerek tavanına çıktı.

Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay garipliğiyle sosyal medyanın gündemine otururken, trafikte çıkan kavgalara ilişkin beklenen yargı düzenlemesi akıllara geldi.

PARA CEZASI İLE KURTULAMAYACAK GÖRÜNTÜLER

Yeni yargı reform paketinin detaylarını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç anlatmıştı.

Yeni pakete göre trafikte kavga çıkaranların para cezası ile kurtulamayacağını söyleyen

Tunç konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesela trafik tartışmasında arabadan inmek suç olacak. İnen suç işlemiş olacak. Sadece para cezasıyla kalmayacak. Biz ihtiyaçlar doğrultusunda görüşümüzü arz edeceğiz, vekiller bunu tartışacak.



Saldırı gerçekleşmedi, trafikten indi ya da önünü kesti, trafikte yolu kesti, makas attı, trafik güvenliğini ihlal etti.



Tüm bunlar trafik kazalarına neden olan sonuçlar. Ehliyetlerinin alınması, süresinin uzatılması... Tüm bunlar bizim taslağımızda var. Meskun mahallerde atılan silah atışları...



Özellikle düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında... Maganda kurşunuyla vefat eden vatandaşlarımız oluyor, hepimiz üzülüyor. Burada kurusıkı da dahil olmak üzere bir takım caydırıcı tedbirler alıyoruz."