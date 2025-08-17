Abone ol: Google News

İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü 7 araca çarptı: 2 kişi ölümden koşarak kurtuldu

Şişli'de caddede ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki sürücünün kullandığı iddia edilen otomobil 7 araca ve seyyar tezgaha çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aracın hızla ilerlediği sırada yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 14:19

İstanbul Şişli'de 17 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede bulunan seyyar tezgaha çarptı.

Savrulan araç, daha sonra park halindeki 4 ticari araçla, 3 motosiklete çarparak durabildi.

ÖLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza sırasında yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada araçlarda ve seyyar tezgahta hasar oluştuğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla gelen otomobilin seyyar tezgaha ve 7 araca büyük bir gürültüyle çarptığı anlar yer alıyor.

2 KİŞİ KOŞARAK KURTULDU

Görüntülerde aracın hızla ilerlediği sırada yolda bekleyen 2 kişinin koşarak kaçtığı ve ölümden son anda kurtulduğu anlar da görülüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

