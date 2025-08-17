İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü 7 araca çarptı: 2 kişi ölümden koşarak kurtuldu

İstanbul Şişli'de 17 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede bulunan seyyar tezgaha çarptı.
Savrulan araç, daha sonra park halindeki 4 ticari araçla, 3 motosiklete çarparak durabildi.
ÖLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR
Kaza sırasında yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmada araçlarda ve seyyar tezgahta hasar oluştuğu öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde hızla gelen otomobilin seyyar tezgaha ve 7 araca büyük bir gürültüyle çarptığı anlar yer alıyor.
2 KİŞİ KOŞARAK KURTULDU
Görüntülerde aracın hızla ilerlediği sırada yolda bekleyen 2 kişinin koşarak kaçtığı ve ölümden son anda kurtulduğu anlar da görülüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.