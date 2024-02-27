İstanbul'da 20 yıldır atıl kalan Zeytinburnu Stadyumu, çürümeye yüz tuttu Bir dönem Zeytinburnuspor'a ev sahipliği yapan Zeytinburnu Stadyumu, 20 yıldır atıl halde çürümeye terk edildi. 9 yıldır süren davalar nedeniyle kullanılmayan tribünlerin kenarından metrelerce yükselen çalılar, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İHA

İstanbul'un harap yapılarından biri haline gelen Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki stadyum, yaklaşık 20 yıldır atıl bir şekilde bekliyor.

42 bin metrekarelik arazi, 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na tahsis edildi. Ancak Zeytinburnu Belediyesi, arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı.

Başka bir vakfa ait hisseler nedeniyle stada dokunulamadı

2020 yılında dava Zeytinburnu Belediyesi lehine sonuçlandı ancak tapu kaydı yapılmadı çünkü arazinin Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'na ait hisseleri de bulunuyordu.

Halihazırda devam eden davalardan dolayı stadyumun kaderi belirsizliğini koruyor.

Uyuşturucu bağımlıları mesken tuttu

16 bin kişilik kapasiteli stadyumun tribünlerinde artık taraftarlar değil, ağaçlar yer alıyor. Çevresi ise uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelmiş durumda.

Stadın havadan çekilen görüntüleri, içler acısı halini gözler önüne seriyor.

Neredeyse tüm camları kırık olan stadyumun duvarlarında, yakılan ateşlerin izleri belirgin bir şekilde görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)