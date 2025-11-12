İstanbul'da 2 çocuk iş yeri kurşunladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde çocuklar, dükkan kurşunladı.

Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine kurşunlama olayı ile ilgili Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese intikal edildi.

3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde iş yerinin silah ile açılan ateş sonucu isabet aldığı belirlenirken, olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi.

İKİ ÇOCUK KURŞUNLADI

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri detaylı şekilde incelendi.

Görüntülerde; bir araçla olay yerine gelen iki şüpheliden birinin, cep telefonu ile video kaydı yaptığı sırada silahla iş yerine ateş ettiği, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediği tespit edildi.

İş yerine silahla ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki G.Ö. ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen 16 yaşındaki Z.E. isimli şüpheliler, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin sorgulamalarında, olayda kullandıkları silahı Küçükçekmece ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan metruk bir alana attıkları belirlenirken bölgede yapılan arama çalışmalarında, suç unsuru silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.