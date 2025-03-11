DHA

İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi 1822. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan yatağa bağımlı Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü.

KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri Polat'ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polat, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

"DUMANDAN DOLAYI İÇERİ GİREMEDİK"

Mahalleli Süleyman Duran, “Olayı biz görmedik. Biz yatıyorduk, itfaiyenin sesine uyandık. Ben gelirken itfaiye ve ambulans gelmişti, Salih amcayı ambulansa taşımışlardı. Nasıl, ne oldu, yanmış mıydı yoksa dumandan mı zehirlenmişti bilmiyoruz. Buraya geldik olayı seyrettik içeriye giremedik. Komşularımızdan bir tanesi 'dumandan dolayı içeri giremedik' dedi. Yangın, alev falan yoktu.

Dumandan zehirlenme bir ihtimal. Biz burada tanıyoruz ve çok samimiyetimiz yok aynı sokakta oturduğumuz için görüyorduk. Şu anda yalnız yaşıyordu. Aile binası olduğu için çocukları da üst katta oturuyor. Yani orada ailesi yoktu tek kendisi yaşıyordu bakıcı tutmuştu çocukları. Burada öğrendik bakıcı tuttuklarını bilmiyorduk" dedi.

"YATALAK HASTAYDI"

Mahalle sakini Hasan Can, "Ben olayın sonuna geldim. Camdan içeri baktım, ölmüştü. Ben öyle gördüm. Tanıyordum, yatalak hastaydı. Yalnız yaşıyordu ama oğlu vardı. Genelde yalnız oluyordu. Bakıcısı vardı, o da gelmiş" dedi.