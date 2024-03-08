İstanbul'da 6 ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltına alındı 6 ayda ikinci kez silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken işletme sahibi adam, "Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler" ifadelerini kullandı.

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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz gece panik dolu anlar yaşandı.

Bayrampaşa ilçesinde Fesih Balaman'ın iş yerine, 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi.

Balaman'a düzenlenen ilk saldırı, 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti.

Kahvehane önüne gelen şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtıktan sonra kaçarken polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonra 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer olay ise geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde meydana geldi.

İşletme sahibine ateş açtılar

Silahlı 2 şüpheli iş yerine girdikten sonra yine içlerinden biri, Balaman'a doğru ateş açmaya başladı.

Kendisinin yere atan Balaman, bu olaydan da yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından kaçan şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı.

Gözaltına alındılar

Kahvehanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheli ise bekçiler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler"

Saldırıya uğrayan Fesih Balaman, "Masada otururken içeri girdi, Belinden silahını çıkarıp direkt benim üzerime doğru ateş açtı. Ateş açtıktan sonra bizim içerideki arkadaşlar oyun taşlarını attı. İkisinin de belinde silah vardı. Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış. Yakalanan şüpheli bana 'Sen öldün' dedi. Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)