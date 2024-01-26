İstanbul'da 83 yaşındaki yaşlı adam saldırı: Dövüp parasını çaldı Takip ettiği yaşlı adamı döverek 14 bin dolarını çalan hırsız kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Hırsız zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Hırsızlar dur durak bilmiyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi.

Yaşlı adam polise ihbar etti

83 yaşındaki Hasan A., evinin kapısında tanımadığı biri tarafından 14 bin dolar parasının çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu.

Emniyette ifade veren yaşlı adam, arkadaşına borç verdiği 13 bin 500 lirayı geri aldıktan sonra bir kuyumcuya gidip dolar aldığını, daha önceden biriktirdiği toplam 14 bin dolarla evine dönerken bir kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Ekipler harekete geçti

Yaşlı adam, evinin girişinde kendisini darbeden kişinin cebindeki parayı zorla alarak kaçtığını belirtti.

Hasan A.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri, yaşlı adamı dövüp parasını gasbeden hırsızı yakalamak için harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin kuyumcudan itibaren yaşlı adamı takip ettiği belirlendi.

O anlar kameraya yansıdı

Kamera görüntülerinde, hırsız zanlısının Hasan A.'nın dolar aldığı sırada onu dikkatlice izlemesi dikkat çekti.

Polis, kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelinin Nevşehir'de bulunan bir arkadaşının yanına kaçtığını belirledi.

Saklandığı evde yakalandı

İstanbul'dan hareket eden ekipler, saklandığı adresini tespit ettiği şüpheli Cuma M.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 2 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Çalınan paralar sahibine teslim edildi

Şüphelinin üzerinden Hasan A.'dan gasbedilen paranın 12 bin 900 doları ele geçirildi.

Ele geçirilen paralar Hasan A.'ya geri verilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)