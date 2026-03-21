İran operasyonu sürerken İsrail’de güvenlik zirvesi: Netanyahu'nun yeni görüntüleri

İsrail'de Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Merkez Komutanlığında güvenlik toplantısı düzenlediği belirtildi.

Düzenlenen güvenlik toplantısına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

KRİTİK İSİMLER BİR ARADA

Açıklamaya göre, toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere güvenlik yetkilileri katıldı.

Netanyahu'nun toplantıda, İsrail ordusu, iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisinin faaliyetlerini değerlendirdiği bildirildi.

NETANYAHU ÖLDÜ İDDİALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları sonrası öldüğüne dair sosyal medyada yayılan iddialara bir kafeden paylaştığı görüntülü mesajla yanıt vermişti. Netanyahu, 5 parmağını göstererek dalga geçmişti.

Tüm dünyada gündem olan görüntülerin de yapay zeka olduğu öne sürülerek tartışma konusu olmuştu.

İlerleyen süreç Netanyahu, ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya gelmiş, ikilinin toplantı sonrası ayaküstü gerçekleştirdiği sohbetin görüntüleri servis edilmişti.