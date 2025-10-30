İstanbul'da akraba iki ailenin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öfkeden gözleri döndü, ortalık karıştı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’nde, dün saat 17:00 sularında akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kanlı kavgaya dönüştü.

SOPALARLA ARACI PARÇALADILAR

Kavga sırasında aile fertleri, sopalarla karşı tarafa ait aracı parçaladı ardından akrabalarına saldırdı.

Kavgada 25 yaşındaki Burak A., Y.C.G. tarafından iki yerinden bıçaklandı, H.A. da sopayla yaralandı.

OLAYA KARIŞANLARIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kavgaya karışan tarafların çoğunun çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burak A. ve H.A.'yı hastaneye kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karşı taraftan yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.’nin yaralandığı ve tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yaralılardan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.