Abone ol: Google News

İstanbul'da alkollü grup ortalığı birbirine kattı

Beylikdüzü’nde kaydedilen görüntülerde alkollü iki grup arasında çıkan kavgada yaklaşık 20 kişilik grubun birbirine saldırdığı anlar yer aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 11:41
  • Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında iki alkollü grup arasında kavga çıktı.
  • Yaklaşık 20 kişilik grup tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı, olay yerine polis geldi.
  • Kavga, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kaos...

Bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı.

Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

3. Sayfa Haberleri