İstanbul'da alkollü grup ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kaos...

Bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı.

Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.