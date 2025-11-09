İstanbul'da alkollü grup ortalığı birbirine kattı

- Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında iki alkollü grup arasında kavga çıktı.
- Yaklaşık 20 kişilik grup tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı, olay yerine polis geldi.
- Kavga, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kaos...
Bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi.
TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU
Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı.
Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.