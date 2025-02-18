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Haber Merkezi

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşanan olay, bir ailenin büyük tepkisine yol açtı. Yaşlı bir kadın fenalaşınca ambulans çağrıldı, ancak iddialara göre hasta hastaneye götürülmek yerine dakikalarca ara sokaklarda gezdirildi.

Şoför değişimi için rotadan çıkan ambulans, hastayı zamanında hastaneye ulaştıramadı. Olaydan dört ay sonra yaşlı kadının hayatını kaybetmesi, ailesinin isyanına neden oldu.

"ANNEMİ KURTARABİLİRLERDİ"

Olay günü Yavuzhan Güneş, annesi Seyhan Güneş'i ziyaret ettiği sırada yaşlı kadın aniden fenalaştı. İlk müdahaleyi oğlu yaparken, hızla ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri hastanın kalp krizi geçirdiğini belirterek onu Başakşehir'deki bir hastaneye götüreceklerini söyledi.

Ancak ambulansı takip eden Yavuzhan Güneş, bir süre sonra aracın hastane yolundan saptığını fark etti. Siren ve ışıklarını kapatan ambulans, yaklaşık 20 dakika boyunca Bağcılar'daki ara sokaklarda dolaştı. Olayın şokunu yaşayan genç adam, aracı durdurduğunda ise şoför değişimi için beklediklerini öğrendi.

4 AY SONRA ANNESİNİ KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kanal D Haber'in haberine göre; yaşanan gecikmenin ardından hastaneye kaldırılan Seyhan Güneş, dört ay sonra hayatını kaybetti. Oğlu Yavuzhan Güneş, bu ihmale tepki göstererek yetkililere şikayette bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ambulans görevlileri hakkında soruşturma başlattı.