İstanbul'da apartmandan atılan çöp düğün konvoyundaki aracın camını patlattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokaktan düğün konvoyu geçtiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından, bir apartman dairesinden çöp atıldı.

Atılan çöp arka koltuğunda çocukların bulunduğu konvoydaki bir aracın arka camına isabet etti.

DÜŞEN ÇÖP CAMI TAMAMEN KIRDI

Camın kırıldığı olay sırasında araçta bulunan çocukların büyük korku yaşadığı öğrenildi.

Aracın camı tamamen kırılırken olayda yaralanan olmadı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.