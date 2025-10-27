Abone ol: Google News

İstanbul'da apartmandan atılan çöp düğün konvoyundaki aracın camını patlattı

Gaziosmanpaşa'da sokaktan düğün konvoyundaki araçlar geçtiği sırada, apartmanda bulunan bir daireden çöp atıldı. Atılan çöp konvoydaki araçlardan birinin arka camına isabet etti. Camın patlamasına neden olan olay sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan çocuklar büyük korku yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 12:43
  • Gaziosmanpaşa'da düğün konvoyu geçerken bir apartmandan atılan çöp, bir aracın arka camını patlattı.
  • Olay sırasında arka koltukta çocuklar oturuyordu ve büyük korku yaşadılar.
  • Araçta kimse yaralanmadı, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokaktan düğün konvoyu geçtiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından, bir apartman dairesinden çöp atıldı.

Atılan çöp arka koltuğunda çocukların bulunduğu konvoydaki bir aracın arka camına isabet etti.

DÜŞEN ÇÖP CAMI TAMAMEN KIRDI

Camın kırıldığı olay sırasında araçta bulunan çocukların büyük korku yaşadığı öğrenildi.

Aracın camı tamamen kırılırken olayda yaralanan olmadı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

