İstanbul'da arkadaşını döner bıçağıyla öldürdü: Sebebi motosikletini tamir etmemesi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde döner bıçaklı vahşet...

Yeni Mahalle'de bir sokakta 06 Temmuz Pazar gece saatlerinde yaşanan olayda arkadaşı, 16 yaşındaki Yusuf Demirci’den motosikletini tamir etmesini istedi.

YAPAMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Yusuf Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi.

İki arasında telefonda sözlü tartışma başladı ve arkadaşı, Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağırdı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDILAR

Sokağa gelen Yusuf Demirci'ye onu bekleyen arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi, döner bıçağıyla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜN SONUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, döner bıçağı ile ağır yaralanan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Yoğun bakımda 2 gün kalan Yusuf Demirci, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

"ADALET İNŞALLAH TECELLİ EDER"

Baba Tahsin Demirci, "2 arkadaşın tartışmasından dolayı böyle olmuş, biz öyle biliyoruz. 3 arkadaş gelmişler Yusuf’u çağırmışlar. Motosikleti yaparsın, yapamazsın tartışması. 'Sen kimsin lan' derken çocuğu bıçaklamışlar.

Adalet inşallah tecelli eder. Ben ne yaşadıysam o da aynısını yaşasın. Bıçaklayanlar oğlumun en yakın arkadaşları. Şu an bir tane evladım orada. Başkalarının canı yanmasın." dedi.

"BÜTÜN ORGANLARINI DOĞRAYARAK ÖLDÜRDÜLER"

Anne Nazan Demirci ise şunları kaydetti: