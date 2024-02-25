İHA

Gündemi sıkça kurcalayan cinayet haberlerinde her yeni günde bir başka vahşete tanıklık ediliyor.

Konum bu kez İstanbul.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde 23 Ocak günü meydana gelen olayda yabancı uyruklu 2 ev arkadaşı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Yousef S. ev arkadaşı Muhammed El Uzael’i bıçakla öldürdükten sonra balta ile kafasını keserek sokağa attı. Yousef S. ardından intihar girişiminde bulunarak 5. kattan aşağı atladı.

Hastanede tedavi gören Yousef S. geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilerek ifade verdi.

"Hainlik yapıyordu"

Şüpheli Yousef S. ifadesinde Filistinli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’ye dört yıl önce geldim. Olayın olduğu evde dört kişi kalmaktaydık. Bizim maktul Muhammed ile aramızda eski bir mesele vardı oldukça karışık bir durumdu. İsrail ve Filistin olaylarında Muhammed İsrail’i tuttuğu için ve bana göre hainlik yaptığı için ona kızgındım. Filistin’e hainlik yapıyordu.

"Baltayla kopardığım kafasını sokağa doğru fırlattım"

Olay günü sabah erken saatlerde yalnız kaldıklarını söyleyen şüpheli

Anlattığım konu açıldı. Bunun üzerine ben Muhammed’e bıçakla vurdum. Boynuna vurdum çünkü Allah beni görevlendirdi. Muhammed yere düştü. Yere düştükten sonra balta ile kafasını kopardım. Evde küçük bir bıçak ve balta vardı. Ben bunları kullandım. Kafası koptu, daha sonra o kafayı alarak pencereden sokağa fırlattım.



Daha doğrusu koparttığım kafa ile birlikte çatıya çıktım ve önce kafayı sokağa doğru fırlattım, daha sonra elimdeki baltayla ben de aşağıya atladım. Benim kendimi aşağıya attığım yer beşinci kattır ancak ölmedim. Hastanede tedavi gördüm. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de olduğum bir süre içerisinde cinnet getirdiğim için bir hastanede tedavi oldum.



Ancak şimdi iyiyim. Benim olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım. Bu olay yüzünden ömrüm gidecek.