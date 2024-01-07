İstanbul'da balyozlu yol verme kavgası! Saldırgan sürücüler tutuklandı Gaziosmanpaşa’da yol verme nedeniyle çıkan kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran iki sürücü, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan trafikte yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez kavganın adresi Gaziosmanpaşa oldu.

Seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Balyozla araçların camlarını kırdılar

Tartışmada hararet bir an olsun düşmedi.. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı.

Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı.

Sürücüler tutuklandı

Kameralara yansıyan görüntüler sonrası, İstanbul Emniyet'i harekete geçti.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Z. ve E.M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri biten şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)