İstanbul'da bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı: Kaçarken yakalanınca yere atıp kırdı Taksim Meydanı'nda bankta uyuyan H.D.'nin yanına gelen bir kişi cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini izleyen ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Çaldığı telefonu yere atarak kıran şüpheli S.D. sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Taksim Meydanı'nda bankta uyuyan H.D.'nin cep telefonu çalındı.

Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı ve şüpheli telefonu yere atarak kırdı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli S.D., tutuklandı ve telefon H.D.'ye geri verildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde H.D., meydanda bulunan bir bankta uyumaya başladı. Bir süre sonra yanına yaklaşan bir kişi, H.D.'nin cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. SUÇÜSTÜ YAKALANINCA TELEFONU KIRDI Olayın ardından şüpheli, meydandan yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliyi izleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, kaçmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Güven timlerine direnen şüpheli, bu sırada çaldığı telefonu yere atarak kırdı. OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.D., emniyete götürüldü. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.D., 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin aldığı cep telefonu ise sahibi H.D.'ye teslim edildi. 3. Sayfa Haberleri Saksağan Dağı’nda mahsur kalan jeoloji müğhendisleri kurtarıldı

