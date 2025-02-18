İstanbul'da bekar evinde cinayet, kalbinden vurularak öldürüldü

İHA

İstanbul Büyükçekmece’de 4 katlı bir binanın son katında arkadaşları ile yaşayan Koray Kazancıoğlu, daire kapısına gelen bir şahıs tarafından silahla vuruldu.

Kalbinden vurularak ağır yaralanan Kazancığlu'na ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı.

KALBİNDEN VURULAN ŞAHIS KURTULAMADI

Cinayete ilişkin çalışmalara başlayan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi dahil evde bulunan kişileri gözaltına aldı.

Ağır yaralı Koray Kazancıoğlu'nun hayatının kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

CENAZE AİLE TARAFINDAN ALINDI

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kazancıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kazancıoğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Kuba Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Koray Kazancıoğlu'nun cenazesi, Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koray Kazancıoğlu'nun neden öldürüldüğü ise yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ortaya çıkacak.