İstanbul'da Beylikdüzü'nde botu alabora olan şahıs öldü

- İstanbul Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan Cihan C.'nin botu alabora oldu.
- Cihan C.'nin cansız bedeni kıyıya vurdu ve ekipler tarafından denizden çıkarıldı.
- Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Cihan C.'nin Gürpınar Sahili'nden balık tutmak için denize açıldığı bot, bölgedeki rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Kıyıya vuran cansız bedeni gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Cihan C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.