İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binanın çatı katında alevler yükseldiğini gören çevredekiler, durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

"BİR ANDA ALEV ALMIŞ"

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangını gören bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Bizim arkadaşımızın evi burası. Ben koşup geldim. Tahtalar yanmış herhalde, sigara mı atmışlar bir şey mi yapmışlar, tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Bir anda alev almış her şey.