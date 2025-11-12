İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal mahallesindeki bir sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamanın şiddetiyle sokakta bulunan bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Patlama nedeniyle apartman dairesinde yangın çıktı, yangında 1 kişi yaralandı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

Yangın kontrol altına alındı.

'BOMBA PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Zannedersem yabancı uyruklu bir bayan oturuyormuş orada" şeklinde konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: İLK BELİRLEMELER DOĞAL GAZ KAYNAKLI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, olay 12 Kasım Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak’taki 6 katlı bir binanın ikinci katında yaşandı.

İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, patlamanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.