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DHA

İstanbul'da kan donduran cinayet..

Saat 01.00 sıralarında Bahçelievler'in Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan otomobille gelen S.Y, B.Ü. ve E.A.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler saldırının ardından geldikleri otomobille kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelilerden S.Y.'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydın'ın aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçtığı anlar yer aldı.