İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te yaşanan skandal olayda, 44 yaşındaki Ş.S., sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğradı.
Olayda, bir şahıs, sokakta yürüyen Ş.S'nin yüzüne kezzap döktü.
Şahıs, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
KENDİSİYLE GÖRÜŞME İSTEĞİNİ REDDETTİĞİ İÇİN KEZZAP DÖKMÜŞ
Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüpheli 60 yaşındaki Ş.K'nin, kendisiyle görüşme isteğini reddettiği için Ş.S'nin yüzüne kezzap döktüğü öğrenildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.
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