Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da bir şüpheli, kadının yüzüne kezzap döktü

İstanbul'da bir şüpheli, kadının yüzüne kezzap döktü Kendisiyle görüşme isteğini reddettiği için Ş.S'nin yüzüne kezzap döken ve ardından olay yerinden kaçan 60 yaşındaki şahıs, ekiplerce yakalanarak İstanbul'a getirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.