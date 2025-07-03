İstanbul'da bir yolcu minibüsü diğerine arkadan çarptı

İstanbul'un Pendik ilçesinde korkutan kaza...

Orta Mahalle Gönenli Mehmet Efendi Caddesi'nde yolcu indirmek için duran minibüse, arkadan gelen başka bir minibüs çarptı.

8 YARALI

Kazada, minibüslerdeki Medine Fidan, Robiye Suvonkulova, Yılmaz Çakmak, Fatma Işık, Havvanur Bal, Sevda Akpınar, Azra Burtgil ve Shıraly Medyarov isimli vatandaşlar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı 8 yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen diğer minibüsün çarpması ve yolcuların yaşadığı endişeli anlar yer alıyor.