İstanbul'da bir zincir markette hırsızlık: Vitrindeki cep telefonunu böyle çaldı Esenler'de bir zincir markette vitrini açan hırsız, bir cep telefonunu çaldı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.