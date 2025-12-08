Abone ol: Google News

İstanbul'da bir zincir markette hırsızlık: Vitrindeki cep telefonunu böyle çaldı

Esenler'de bir zincir markette vitrini açan hırsız, bir cep telefonunu çaldı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 09:58
  • Esenler'de bir hırsız, marketin vitrini açarak cep telefonu çaldı.
  • Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kimliği tespit edilen E.D. evinde yakalandı.
  • E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenler'de markete giren hırsız, kilitli vitrini açarak, bir cep telefonu kutusunu cebine koydu.

Ardından bir süre daha etrafına bakan hırsız, marketten ayrıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Cep telefonlarının eksik olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamerası incelendi.

Hırsızlık anının kameraya yansıdığı belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen E.D. isimli şüpheli şahıs, 4 Aralık Perşembe günü evinde yakalandı.

Şüpheli, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

