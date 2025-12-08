İstanbul'da bir zincir markette hırsızlık: Vitrindeki cep telefonunu böyle çaldı

- Esenler'de bir hırsız, marketin vitrini açarak cep telefonu çaldı.
- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kimliği tespit edilen E.D. evinde yakalandı.
- E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Esenler'de markete giren hırsız, kilitli vitrini açarak, bir cep telefonu kutusunu cebine koydu.
Ardından bir süre daha etrafına bakan hırsız, marketten ayrıldı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Cep telefonlarının eksik olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamerası incelendi.
Hırsızlık anının kameraya yansıdığı belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI
Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen E.D. isimli şüpheli şahıs, 4 Aralık Perşembe günü evinde yakalandı.
Şüpheli, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.