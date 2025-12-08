Hatay'da dayısının gömdüğü evladını bulanları alnından öptü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aile, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı.

2 GÜN SONRA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı.

Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk, 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

1 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Evladını bulan arama kurtarma görevlisini alnından öperek oğlunu ölüme bırakan cani dayısının ise en ağır cezayı almasını isteyen baba Muhammed El Cedduh, "Öğlen saat 12.00'de oğlum okula gitti. Dayısı okula gidip oğlumu aldı ve arabaya bindirip götürdü. Oğlum 3 gündür kayboldu. Tüm ekipler geldi, aradık ve bulduk.

Oğlumu bulduktan sonra oğlum, bize 'Dayım gelip beni aldı, götürdü ve ısırdı' dedi. Hastaneye getirdik ve ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve durumu iyi. Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz.

Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Tüm ekip 3 gün aradılar ve buldular. Onlara da teşekkür ederim. Biz 3 gündür uyumadık.

Oğlum 3 gündür o taşların altında azap çekti. Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Allah hepimizi korusun. Türkiye devletimizden o cani en ağır nasıl ceza alabiliyorsa o cezayı almasını istiyoruz." dedi.

"DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM"

Çocuğu gelen ses üzerine fark ettiğini ve kaya denilebilecek 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdığını ifade eden gönüllü arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, "Allah bizi bulmamıza vesile kıldı. Ben arama kurtarma gönüllüsü olarak gittim. Arama yaparken bir ses duydum. Ben bir arkadaşla beraber ayrı bir yerde çalışma yapıyorduk. Bir ses duydum.

Duyduğum sese doğru gittiğimde çöplük ve kargaların olduğu bir yerdi. Karga sesine benzer bir ses duydum ve sonra sağa sola bakınmaya başladım. Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu.

Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğu bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde olan herkese teşekkür ederim. Gerçek manada duygularımı anlatamıyorum. Eve gitmedik ve buradayız.

Çocuğumuzun ameliyatı başarılı geçti. Ben taşları kaldırdığımda büyük bir taş, çocuğun başının üzerindeydi. Bundan dolayı başından zedelenme vardı.

Biz bulduğumuzda çocuğun bilinci açıktı. 3 gündür o halde oradaydı ve öldürmeyen Allah öldürmüyor. Çocuğu canlı bulduk ve durumunun iyi olması bizim için gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.