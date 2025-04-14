İstanbul'da boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu

İHA

İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu.

ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset, ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.