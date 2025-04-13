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DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, henüz bilinmeyen bir nedenle takside tartışmaya başlayan iki yolcudan biri araçtan indi.

İki yolcunun tartışması cadde ortasında da devam etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taksi şoförü uzun süre tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ELİNDEKİ ÇAKIYLA SALDIRDI

Kavga sırasında yolculardan biri, elindeki çakıyla tartıştığı kişiyi elinden yaraladı.

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.